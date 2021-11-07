РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Подольский «Витязь» встретится с ХК «Адмирал» в воскресенье на домашнем льду, игра пройдет без зрителей, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске пройдет хоккейный матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги: «Витязь» против «Адмирала». Начало встречи в 17:00.

Матч пройдет без зрителей из-за ограничительных мер. Трансляция будет проходить на khl.ru.