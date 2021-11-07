РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 ноя. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту стрельбы из травматического пистолета во время конфликта, произошедшего в подъезде дома №30 на Чистопольской улице в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде дома на улице Чистопольской произошел конфликт. Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома.

В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данному инциденту.