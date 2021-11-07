РИАМО - 7 ноя. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что в некоторых случаях тест на коронавирус у больного может быть ложноотрицательным. Это зависит от длительности болезни, сообщает РИА Новости.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», - рассказала Пшеничная.

Коронавирус по симптомам схож с несколькими другими вирусами, поэтому выявить его наверняка можно только через тестирование.

Чаще всего у себя подозревают Covid-19 те, кто недавно контактировал с заразившимся. Те же, кто не сталкивался с болезнью, могут списать симптомы на простуду и затянуть со сдачей теста.