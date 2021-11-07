РИАМО - 7 ноя. Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета согласилась с позицией главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что не нужно подчеркивать национальность при освещении в СМИ преступлений, сообщает Газета.ru.

«Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна», — прокомментировала Пескова позицию Кадырова в stories в Instagram.

Ранее Кадыров раскритиковал СМИ, которые подчеркивают национальность правонарушителей при освещении преступлений. Так глава Чечни ответил на позицию главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая прокомментировала нападение на мужчину с ребенком в новой Москве.

Симоньян назвала происшествие «позорищем» и отметила, что в нем участвовали «лица кавказской национальности».

Ранее в новой Москве группа человек напала на 2 мужчин, один из которых был с ребенком. Фигурантам предъявили обвинение в покушении на убийство.