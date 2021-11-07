РИАМО - 7 ноя. В память о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года в его 80-ю годовщину делегация правительства Москвы приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается на сайте мэра столицы.

Шествие возглавил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. К церемонии присоединились и волонтеры.

Перед Вечным огнем установили два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их вынесли военнослужащие Преображенского полка. Память павших почтили минутой молчания, после чего зазвучал гимн России в исполнении Военного образцового оркестра почетного караула.

В 1941 году войска прошли маршем от Исторического музея до Москворецкого моста. Это событие имело большое значение для поддержания боевого духа армии.