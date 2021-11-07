РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Подольская спортсменка Ольга Гольчикова в составе сборной Московской области стала призером Кубка России по бочче.

С 29 октября по 3 ноября в городе Алексине Тульской области прошел Кубок России по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на который съехались 32 спортсмена из 13 регионов.

«Наша команда Московской области в программе тройки BC1/BC2 стала бронзовым призером. Также наша сборная Московской области завоевала Кубок за третье место в командном зачете. На игры меня сопровождали мама и тренер Анна Вылобкова», — написала Гольчикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она поблагодарила за финансовую поддержку комитет по физической культуре и спорту администрации округа, депутата Евгения Исаева и председателя ПГО ВОИ Татьяну Круглову.

Бочче — паралимпийский вид спорта. Это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх, распространенных на территории Римской империи.