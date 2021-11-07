РИАМО - 7 ноя. Первая неделя ноября в Подмосковье и столице выдалась теплой, среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале второй недели ноября еще будет тепло: в понедельник будет от плюс 5 до плюс 8 градусов, среднесуточная температура будет выше многолетней нормы на 6 градусов. Во вторник начнется вторжение арктического воздуха. Пройдут дождь и снег, днем они будут наиболее сильными, но температура и ночью, и днем будет плюс 2-4 градуса.

В среду ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в столице будет минус 4 – минус 2 градуса, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

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