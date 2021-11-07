РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Рабочие проводят ремонт на станции скорой медицинской помощи Подольска поэтажно, без остановки работы медучреждения, сообщил глава округа Николай Пестов.

Подольская станция скорой помощи построена 22 года назад. Интенсивность использования здания предопределена большой нагрузкой, которая ложится на коллектив этого медицинского учреждения, особенно в настоящее время.

«Без остановки работы станции скорой помощи в ее помещениях подрядной организацией ООО «Спецстрой» ремонт ведется поэтажно. Сроки сжатые – 25 декабря 2021 года», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он проконтролировал ход работ на соответствие графику 6 ноября. Средства выделены министерством здравоохранения Московской области по губернаторской программе.