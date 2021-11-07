РИАМО - 7 ноя. Наступление метеорологической зимы в Московском регионе ожидается 15 ноября. В этот день в столице и Подмосковье ляжет снег, сообщается на сайте «Метеовести».

В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье». Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда.

Временный снежный покров примерно в 1 см сформируется в регионе уже 9 ноября. Из-за ветра москвичам будет казаться, что температура на улице ниже, чем есть на самом деле. 0 градусов будет ощущаться как минус 5-7 градусов. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

10 ноября погода успокоится, ударят первые ощутимы морозы. 11 ноября утром возможен ледяной дождь, температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. 12 и 13 ноября будут дождливыми, а вот 14 ноября в регионе пройдет влажный снегопад.

15 ноября ожидаются снегопады, похолодает до 0 - минус 5 градусов. В этот день в регионе сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см).