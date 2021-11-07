РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Подрядчик увеличит количество рабочих для ремонта старого помещения детской поликлиники на Революционном проспекте Подольска, сообщил глава округа Николай Пестов.

Открытие нового здания городской детской поликлиники №1 на улице Ульяновых позволило отправить на ремонт старое помещение этой поликлиники на Революционном проспекте. Необходимые средства были выделены министерством здравоохранения Московской области по решению губернатора Подмосковья.

«За неделю после начала ремонта проведены демонтажные работы, предстоит заменить коммуникации, потолочные покрытия, облицовку стен, полов. Контрольный осмотр хода работ выявил потребность увеличить численность рабочих на 10 человек. Соответствующее поручение дано подрядной организации – ООО «Тезис Строй». Сроки завершения ремонта сжатые – до 25 декабря 2021 года», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.