РИАМО - 7 ноя. В Подмосковье и столице до 00:00 9 ноября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской и Рязанской областей.

7 ноября в Московском регионе максимальная температура составит плюс 9 градусов, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Местами пройдет небольшой дождь.

8 ноября будет облачно, пройдет дождь, порывы ветра достигнут 17 м/с. Ночью температура будет плюс 4-6 градусов, днем — плюс 5-7 градусов.