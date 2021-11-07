РИАМО - 7 ноя. На предстоящей неделе температура в Подмосковье и столице останется выше климатической нормы, при этом ожидается небольшое похолодание, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 8 ноября ожидается относительно теплая погода, в Москве будет плюс 5 - плюс 7 градусов. В последующие дни погоду будет определять тыловая часть циклона, из-за которой сменится характер осадков.

«9 ноября <…> в воздухе могут появиться частицы дождя и аналог мокрого снега. В последующие дни отрицательная температура в ночные часы удержится где-то до минус 3 градусов. Дневная температура тоже будет невелика, плюс 1 - плюс 6 градусов», - рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что, несмотря на понижение температуры, она все равно останется выше климатической нормы на 2-3 градуса. В выходные дни в ночные часы ожидается около 0 градусов. Дневная температура в Москве будет около плюс 3 - плюс 5, по области — плюс 1 - плюс 6 градусов.

«После 10 числа в Московский регион должна приходить климатическая зима. Температура среднесуточная становится уже отрицательной. Пока что мы этого не наблюдаем», - заключила Позднякова.