РИАМО - 7 ноя. В Подольске задержали мужчину, который сбежал из психиатрической больницы подмосковного Чехова. Он проходил там принудительное лечение, сообщает Nation News.

В психиатрической больнице мужчина оказался по приговору суда за совершенное убийство. Его содержали в учреждении закрытого типа, передает Telegram-канал 112.

Для того, чтобы покинуть больницу, злоумышленник спровоцировал конфликтную ситуацию с сотрудниками службы безопасности медучреждения, после чего сбежал.

Это не первая попытка побега у данного пациента, он уже пытался освободиться в 2016 году. Тогда его перевели в психбольницу с интенсивным наблюдением.