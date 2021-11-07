РИАМО - 7 ноя. Погода в Москве меняется в сторону зимней, на город движется похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уже во второй половине дня вторника температура воздуха опустится до минус 4-2 градусов, сообщает РИА Новости.

«Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет 2-4 градуса тепла, по области - от 0 до 5 градусов тепла», - отметил Вильфанд.

Температура заметно снизится во вторник, а в среду похолодание продолжится. Синоптик считает, что 10 ноября станет самым холодным днем будущей недели. Ночью столбики термометров местами опустятся до 6 градусов мороза, днем температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Большая часть осадков придется на понедельник, москвичей ждут дожди. Вторник принесет в столицу еще и мокрый снег, а к среде осадки утихнут.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>