РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Рабочие завершили укладку брусчатки в сквере в микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

По поручению губернатора Московской области в сквере микрорайона Силикатная-2 завершена укладка брусчатки, высажены деревья, кустарники, смонтированы фонари освещения, размещены удобные скамейки, урны. Ведутся заключительные работы по облицовке гранитными плитами бетонных конструкций высоких цветочных клумб – для их заполнения завезен грунт.

Ближе к станции МЦД-2 Силикатная построена парковка с уличным освещением, где установлены павильоны на новых посадочных площадках общественного транспорта, туалетный модуль – после подключения к городским коммуникациям он будет работать бесплатно.