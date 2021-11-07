РИАМО - 7 ноя. По результатам заседания фракции «Единой России» Мособлдумы собранные инициативы жителей Люберец включат в целевые программы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения «Единой России».

«Необходимые предложения и поправки к проекту бюджета на 2022-2024 годы подготовят профильные комитеты Мособлдумы. Партия уже приступила к реализации первоочередных наказов. Но это не значит, что все остальные будут оставлены без внимания. Мы тщательно проработаем все собранные предложения, включим их в целевые программы и, конечно же, предусмотрим финансовое обеспечение», - пояснил председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Игорь Коханый.

Он подчеркнул, что по инициативам жителей в городском округе Люберцы выполнены обустройство тротуара в 1-м Поселковом переулке вблизи территории детского сада «Ромашка», ремонт автодороги в Хлебозаводском проезде общей протяженностью 0,594 км. Также благоустраивается парк Лапса и реконструируется спортплощадка в гимназии №12.