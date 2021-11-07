РИАМО - 7 ноя. В течение последних 10 лет в столице привели в порядок свыше 440 улиц. В городе значительно увеличилось число мест, где можно отдохнуть и позаниматься спортом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, за 10 лет количество организованных зеленых территорий в городе увеличилось со 130 до 800, их оборудовали всем необходимым для досуга москвичей.
Крупным объектом благоустройства этого года является остров Балчуг, где привели в порядок набережные и прилегающие улицы, создали смотровые площадки.
Кроме того, одним из самых масштабных проектов благоустройства стал парк «Яуза». На участке в 16 километров там создают единое зеленое пространство.
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