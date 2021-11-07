РИАМО - 7 ноя. В течение последних 10 лет в столице привели в порядок свыше 440 улиц. В городе значительно увеличилось число мест, где можно отдохнуть и позаниматься спортом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря созданию удобных, безопасных, качественных и доступных благоустроенных территорий в Москве выросло число пешеходов, горожане стали чаще пользоваться велопрокатом и заниматься спортом»», - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за 10 лет количество организованных зеленых территорий в городе увеличилось со 130 до 800, их оборудовали всем необходимым для досуга москвичей.

Крупным объектом благоустройства этого года является остров Балчуг, где привели в порядок набережные и прилегающие улицы, создали смотровые площадки.

Кроме того, одним из самых масштабных проектов благоустройства стал парк «Яуза». На участке в 16 километров там создают единое зеленое пространство.