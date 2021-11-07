РИАМО - 7 ноя. Четырем фигурантам дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой по предварительному сговору, в том числе в отношении ребенка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Как сообщалось ранее, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в новой Москве, напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и подвергла их избиению», — сказала Иванова.

Она добавила, что обвиняемые создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы. Запрошена информация о личности фигурантов. Обвиняемые проверяются на причастность к другим преступлениям.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемых.

Ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщала, что для помощи пострадавшему ребенку привлекли психологов.

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