РИАМО - 7 ноя. В Головинском районе на севере столицы возведут дворец тенниса. Над его главным фасадом разместят композицию, изображающую полет теннисного мяча, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дворец тенниса возведут в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Современное здание появится на месте долгостроя. Общая площадь комплекса составит порядка 21 тыс. квадратных метров. Фасад постройки закроют горизонтальные ламели золотистого цвета. В ночное время здание будет освещать декоративная подсветка.

В составе комплекса появятся корты, спортзалы, игровой зал, трибуны, а также конференц-зал, офисные помещения и кафе.

«Город большое внимание уделяет развитию спортивных сооружений, и на строительство дворца тенниса заложены средства в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы», - рассказала главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.