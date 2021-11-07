РИАМО - 7 ноя. На северо-востоке столицы, в районе Северное Медведково благоустроили территорию стадиона «Юность», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты привели в порядок искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол.

Кроме того, на территории установили сцену для мероприятий, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Также обустроили площадку с качелями и горками, появились садовые качели с навесами и скамейки. На прилегающей территории выполнили озеленение, лестницы у стадиона адаптировали для маломобильных граждан.

Стадион «Юность» находится между корпусами школы №1506 и дворами домов на улице Грекова. Всего в этом году в столице привели в порядок более 4 тысяч дворов и территории 400 образовательных учреждений.