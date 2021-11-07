РИАМО - 7 ноя. В ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей сотрудники подмосковной полиции обнаружили видео, на котором запечатлен конфликт в Домодедове. В нем участвовала группа граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Все участники массовой драки будут установлены, а также будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Массовая драка произошла вечером 6 ноября. Конфликт начался со словесной перепалки. По информации СМИ, кто-то из участников драки стрелял в воздух из пневматического оружия.

После инцидента никто не обращался в полицию. За проверкой обстоятельств следит прокуратура Подмосковья.