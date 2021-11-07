РИАМО - 7 ноя. В столице за минувшие сутки скончались 96 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе умерло 32 015 человек с Covid-19, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 4975 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 1 861 624 случая.

Москвичам напоминают, что единственным надежным способом защитить жизнь и здоровье остается вакцинация. Привиться от инфекции можно в 100 поликлиниках, а также в 20 ТЦ и центрах госуслуг. А бесплатные экспресс-тесты на коронавирус проводят в 70 пунктах.

Коллективный иммунитет жителей столицы составляет 64,2%. Полную вакцинацию от коронавируса прошли более 5,4 млн человек.