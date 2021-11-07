РИАМО - 7 ноя. Москомархитектура согласовала проект строительства центра биогеохимических и информационных технологий при институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особым предметом гордости центра станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов. Среди них знаменитый «МИР-2», благодаря которому состоялись сотни научных миссий на глубине», - рассказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, фасад здания выполнят в виде объемного витража, который со стороны будет производить впечатление хлынувшей воды. Архитектурный облик постройки будет в духе советского модернизма.

В комплексе площадью 12 тысяч квадратных метров разместятся зал с бассейном для калибровки и испытаний аппаратуры, хранилища биоматериалов, лаборатории и другие помещения. Кроме того, в здании появится блок для музея истории РАН, выставок и учебных комнат.