РИАМО - 7 ноя. В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 3 056 человек. С начала пандемии вылечились от Covid-19 469 198 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 3297 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии было выявлено 538 947 случаев. В Подмосковье за сутки скончались 56 Covid-пациентов, с начала пандемии умерли 9120 человек с коронавирусом.

Ситуация в регионе постепенно стабилизируется, поэтому принято решение о завершении коронавирусных каникул и возвращении к нормальному образу жизни. Однако ряд ограничений планируется сохранить.

Так, 30% сотрудников подмосковных организаций продолжат работать удаленно так же, как и работники старшего возраста, и люди с хроническими заболеваниями.