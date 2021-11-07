РИАМО - 7 ноя. За минувшие сутки в медучреждения столицы доставили 1485 пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 743 человека, сообщает городской оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 4975 новых случаев Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе выявили 7 861 624 случая заражения.

Также за сутки зафиксировано 5238 случаев выздоровления, всего Covid‑19 победили 1 635 844 человека.

В столице 8 ноября завершится период нерабочих дней, который ввели из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Однако ряд ограничений продолжит действовать и после эпидканикул.