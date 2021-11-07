РИАМО - 7 ноя. В России за минувшие сутки скончались 1179 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в России умерли 246 814 человек с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ выявили 39 165 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии было выявлено 8 795 095 случаев Covid-19. Еще 26 806 пациентов смогли вылечиться от инфекции, с начала пандемии выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян, переболевших коронавирусом, пройти углубленную диспансеризацию. Это заболевание часто приводит к осложнениям, в том числе к поражениям сердца.

Единственным способом защитить свою жизнь и здоровье остается вакцинация. В регионы, где отмечается дефицит вакцины «Спутник Лайт», поставки начнутся с 8 ноября.