РИАМО - 7 ноя. За минувшие сутки в столице выявили 4975 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в мегаполисе выявлено 1 761 624 случая Covid‑19, сообщает городской оперштаб.

В Москве завершается период нерабочих дней. С 8 ноября организации возвращаются к работе в прежнем режиме. Также закончатся каникулы для дошколят, школьников и студентов.

Ранее с 28 октября по 7 ноября в столице были введены эпидканикулы. Такая мера была принята для снижения темпов распространения коронавируса. На это время приостановлена работа ТЦ, салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов, кафе и ресторанов, а также других заведений, не относящихся к категории жизненно необходимых.

Городские власти планируют увидеть эффект от введения нерабочих дней к концу следующей недели, после того, как жители выйдут на работу. Динамика заболеваемости и госпитализаций показывает, что ситуация с инфекцией в Москве начинает стабилизироваться.

Москвичам напоминают, что самая эффективная мера борьбы с Covid‑19 - вакцинация. Вакцинироваться от коронавируса в столице можно в 100 поликлиниках, а также в 20 торговых центрах и центрах госуслуг.