РИАМО - 7 ноя. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 3297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 538 947 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области уровень иммунитета фиксируется на отметке в 67%. Первую прививку от инфекции в регионе сделали 3 871 998 человек. Полностью вакцинацию прошел 4 006 021 человек.

8 ноября в регионе завершится нерабочий период. Правительство Подмосковья отметило улучшение ситуации с коронавирусом и приняло решение не продлевать выходные.

Тем не менее, работодатели Московской области должны оставить на дистанционке не менее 30% сотрудников.