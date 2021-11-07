РИАМО - 7 ноя. В России за минувшие сутки выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 8 795 095 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В ряде регионов санитарно-эпидемиологическая обстановка остается тяжелой, заболеваемость растет. Последний рекорд по суточной выявляемости новых случаев составлял 41 335. Отмечается рост заболеваемости среди детей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины находится на завершающей стадии. Препарат создан на базе вакцины «Спутник V». В ближайшее время детская вакцинация станет доступна.

Коллективный иммунитет в России составляет 48%. С ухудшением эпидобстановки увеличилось количество вакцинирующихся, по словам Мурашко, в 4-5 раз.