РИАМО - 7 ноя. Завершено техническое присоединение станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии столичной подземки к электросетям. Для этого энергетики протянули свыше 5 км кабельных линий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для обеспечения электричеством нового объекта специалисты использовали линии напряжением 20 кВ. Такие сети отличает высокая надежность. С их помощью удается увеличить пропускную способность распределительной сети.

Кроме того, применение сетей 20кВ дает возможность снизить потери электроэнергии.

Проект по подключению реализует АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК»). Ранее столичные энергетики уже присоединили к электросетям другую новую станцию Большого кольца – «Терехово».

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