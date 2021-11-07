РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании на Фабричном проезде в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

6 ноября в 23:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на Фабричном проезде.

Огнеборцы округа ликвидировали последствия пожара в 23:38. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 7 единиц техники, 27 человек.