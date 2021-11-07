РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Депутат Подольска Евгений Лукошников представил лекцию о проведении военно-патриотических игр для онлайн-семинара, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По приглашению Главного управления социальных коммуникаций Московской области Лукошников принял участие в цикле видеолекций для проведения онлайн-семинаров участников военно-патриотических организаций региона.

Так, он представил следующие лекционные темы: методика проведения военно-патриотических игр и слетов как инструмент воспитания обучающихся, организация работы по военно-патриотическому воспитанию в общеобразовательной организации.