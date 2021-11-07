РИАМО - 7 ноя. В столице 8 ноября завершится период нерабочих дней, который ввели из-за ухудшения ситуации с Covid-19, но ряд ограничений продолжит действовать и после эпидканикул, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сохраняется правило, по которому предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Жители столицы, которые относятся к этим группам, не прошли вакцинацию и не болели коронавирусом последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим. Они могут продолжить гулять на свежем воздухе, выгуливать домашних животных и ходить за продуктами в ближайший магазин.

Посещение театров и музеев останется возможным, но только при наличии QR-кодов. Они потребуются и для посещения концертов и спортивных мероприятий численностью более 500 человек. На массовых мероприятиях также необходимо носить защитные маски.

Кроме того, с 8 ноября в городе приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для людей с хроническими заболеваниями и пожилых москвичей. Социальная карта будет разблокирована после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса или после выздоровления от Covid-19.

Вакцинироваться от коронавируса в столице можно в 100 поликлиниках, а также в 20 торговых центрах и центрах госуслуг. Кроме того, бесплатные экспресс-тесты на Covid-19 проводят в 70 пунктах.