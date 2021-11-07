РИАМО - 7 ноя. Завершается период Covid-каникул, введенный для стабилизации ситуации с коронавирусом. Большинство жителей столицы соблюдают требования санитарной защиты в период пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство москвичей помогают друг другу, осознают опасность, выполняют те требования, которые предъявляются. Это тоже вклад в борьбу», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, в период пандемии с новыми вызовами сталкивается не только столица, но и вся страна, весь мир. Огромный вклад в борьбу с пандемией вносят медицинские работники.

«Я благодарю всех, кто принимает участие в этой борьбе», - заключил Собянин.