РИАМО - 7 ноя. В 2021 году в государственных ветеринарных клиниках на территории столицы чипировали порядка 6 тыс. домашних животных. Эта безболезненная процедура занимает всего 15 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чипирование позволяет увеличить шансы найти питомца, если он потеряется.

«Если потерявшееся животное попадает в приют или клинику, специалисты считывают его чип сканером и запрашивают из базы контактную информацию о его владельце. Микрочип позволяет найти потерянное животное даже за пределами России», — рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии.

На сегодняшний день многие услуги, в том числе по записи к ветеринару, можно оформить не выходя из дома. Так, на портале mos.ru можно записать питомца к ветеринару в одну из 26 клиник.

С начала 2021 года жители столицы более 5,7 тыс. раз записали своих питомцев на процедуру по уходу. При этом более 3 тыс. записей оформили на портале mos.ru.

Кроме того, в столице действуют 11 спецавтомобилей, которые позволяют оказывать помощь животным на дому.