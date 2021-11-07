РИАМО - 7 ноя. В новом эндоскопическом центре, который создан на базе ГКБ имени В. М. Буянова, ежегодно смогут проходить скрининг органов пищеварения сотни тысяч пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы поставили задачу изменить службу эндоскопии. Мы создали другую историю в Москве, когда эндоскопические исследования пищеварительного тракта <…> ведутся в режиме скрининга. Создали систему, которая позволит проходить эту процедуру сотням тысяч людей каждый год», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, в эндоскопическом центре установлено современное оборудование с искусственным интеллектом, которое позволяет точно ставить диагнозы.

«На первом этапе, когда мы начали вести пациентов с каким-то подозрением на онкологию и пропускать их через этот центр, около 6% выявляется реально онкология», - заявил Собянин.