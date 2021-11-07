РИАМО - 7 ноя. На сегодняшний день около 7 тыс. сотрудников департамента труда и социальной защиты населения столицы заняты в городских контакт-центрах для помощи в период пандемии Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Основную помощь оказывают социальные службы. Специальные контакт-центры, которые ведутся департаментом социальной защиты. На сегодняшний день около 7 тыс. работников департамента социальной защиты находятся в постоянной связи». - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что в период пандемии в Москве также действует масштабное движение добровольцев на базе центра «Мосволонтер».

«Огромный отряд, который, надеюсь, сохранится и после пандемии», - заключил Собянин.

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