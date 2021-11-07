РИАМО - 7 ноя. Водитель такси не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на развязке МКАД и Ярославского шоссе. В ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Медики госпитализировали водителя такси и его пассажиров – женщину и мальчика 2014 года рождения. У них диагностировали различные травмы.

По предварительной информации, ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Причины и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.