РИАМО - 7 ноя. Водитель такси не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на развязке МКАД и Ярославского шоссе. В ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Медики госпитализировали водителя такси и его пассажиров – женщину и мальчика 2014 года рождения. У них диагностировали различные травмы.
По предварительной информации, ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.
Причины и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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