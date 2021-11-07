РИАМО - 7 ноя. В Москве и Подмосковье завершаются длинные эпидвыходные, которые совпали с ноябрьскими праздниками. Нерабочие дни можно провести по-разному и не всегда с пользой. О том, какой отдых будет благом для организма и как выйти на работу свежим и полным сил, в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Отдыхать по-умному

«Все мы любим праздники и каникулы, но проводить эти дни нужно грамотно, чтобы не нанести вреда своему здоровью и вернуться к работе отдохнувшими и набравшимися сил. Однако очень легко впасть в одну из крайностей - «пролежать» все свободное время либо уморить себя делами, которые давно откладывались. И то и другое - перегибы, которые сделают первый рабочий понедельник недобрым», - сказала Панова.

По словам врача, можно посвятить все каникулы пассивному отдыху в качестве награды за тяжелые трудовые будни, однако такое времяпровождение нельзя назвать эффективным.

«В «ленивые» дни, перетекающие один в другой, тяжело соблюдать режим, физическая нагрузка отсутствует, зачастую люди пользуются доставкой пиццы и других неполезных вкусностей. Возвращение к труду после периода праздности будет тяжелым, ведь придется вставать в определенное время, вести детей в садик или школу, ехать на работу. Это обернется стрессом, который многие пытаются заесть. Стресс также провоцирует раздражительность, можно сорваться на коллег или близких», - рассказала Панова.

Она отметила, что многие могут налегать на кофе или энергетики, чтобы прийти в себя и влиться в прежний ритм.

«Зависимость от кофеина у вас едва ли разовьется, но ничего хорошего микс из стресса и повышенной возбудимости не несет», - подчеркнула нарколог.

Такой разный стресс

Другая крайность во время выходных - активное занятие накопившимися за долгое время домашними делами.

«В праздничные дни не стоит совершать трудовые подвиги а-ля пятилетку за три года. Да, поначалу вы почувствуете радость и удовлетворение от проделанной работы, но чрезмерная нагрузка в выходные также приводит к сильному стрессу перед рабочими буднями. Стоит ли говорить, что после такого досуга человек будет не продуктивным, а усталым и разбитым», - сказала Панова.

Еще одна опасность для душевного спокойствия кроется в традиции отмечать праздники с близкими, поскольку с ними не всегда бывают хорошие отношения. Родственность не защищает от жалоб, неудобных вопросов и другого токсичного или бесцеремонного поведения. Более того, марафон визитов может банально утомить - как прочтение от корки до корки тома Большой советской энциклопедии. Все это в итоге тоже оборачивается ненужным стрессом, рассказала психотерапевт.

«Необходимо принять взвешенное решение — стоит ли «отбытие повинности» того психологического дискомфорта, который могут принести подобные встречи. Подумайте, можно ли перенести рандеву в виртуальное пространство или ограничиться звонком с поздравлениями. Нужно помнить, что существует ментальное насилие, и его нельзя терпеть», - подчеркнула врач.

Оптимальным решением для каникул Панова назвала умеренную активность, чередование физических и умственных нагрузок. Для здоровья и хорошего самочувствия полезны прогулки, поиск новых впечатлений и положительных эмоций, а также встречи с приятными людьми.

Алкогольный «штопор»

Панова также отметила, что не стоит забывать и про такую вечную проблему, как праздничные застолья с вредной и обильной пищей, а также горячительными напитками.

«Во время таких пирушек проблемы с алкоголем обостряются даже у малопьющих людей. Ведь практически все хоть раз слышали за столом такие фразы: «Алкоголики — это те, кто пьет один, а у нас культурный вечер», «Поддержи коллектив» или знаменитое «Ты меня уважаешь?». Такое давление, как правило, люди не выдерживают и «ломаются». Кто-то боится испортить отношения, кто-то не умеет говорить «нет». В любом случае нужно помнить, что ваше физическое и психическое благополучие - это всецело ваша ответственность», - сказала нарколог.

Врач напомнила, что алкоголь значительно снижает когнитивные функции - ухудшает память, рассеивает внимание, снижает работоспособность. Поэтому употребление спиртного в конце длинных выходных может обернуться серьезными проблемами в первый рабочий день.

«Помните, что последствия увлечения алкоголем всегда кошмарные - вплоть до продолжительного запоя, тяжелого отравления, абстинентного синдрома и несчастных случаев», - добавила Панова.

На работу без грусти

Готовиться к выходу на работу после праздничных дней эксперт посоветовала заранее. Начать стоит с налаживания режима дня.

«Нужно обязательно выспаться, выйти на свежий воздух, дать себе легкую физическую нагрузку. Окончание каникул всегда воспринимается с некоторой грустью и тревогой, помочь справиться с ними способны механические действия - погладьте себе рабочую одежду, соберите сумку, приготовьте ингредиенты для завтрака. Такие простые и полезные занятия позволят отвлечься от грустных мыслей и прекратить жевать «ментальную жвачку», - сказала Панова.

Тем, кто думает о предстоящем выходе на работу резко негативно, с отвращением или чувством безысходности, эксперт посоветовала проанализировать свою жизнь.

«Возможно, что выгорели, но все равно продолжаете тянуть эту лямку. Задумайтесь, дает ли вам работа чувство удовлетворения, нужности, реализуете ли вы свои таланты и потенциал. Финансовый вопрос, конечно, важен, но для душевного благополучия необходимо, чтобы ваш труд ценили, а вы чувствовали себя на своем месте», - отметила психотерапевт.

Кроме того, апатия может сигнализировать о такой серьезной проблеме, как депрессия. Это состояние требует обследования и лечения у профильного специалиста, заключила Панова.