РИАМО - 7 ноя. В последний день длительных выходных в Москве и Подмосковье будет облачно, местами ожидается небольшой дождь и до плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Погода уже начала меняться, но еще будет тепло, среднесуточная температура пока остается выше климатической нормы на 5 градусов.
Днем температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9 градусов.
По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 65%.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.
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