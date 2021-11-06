РИАМО - 6 ноя. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о смерти депутата фракции КПРФ Московской областной Думы Михаила Волкова и выразил соболезнования его близким. Волков скончался на 71 году жизни.

«От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Волков представлял в региональном парламенте Серпухов. Большую часть своей жизни он посвятил сельскому хозяйству. В Серпухове он много лет возглавлял партийную организацию, неоднократно избирался депутатом районного Совета.

В Мособлдуму Волков был избран депутатом от фракции КПРФ в сентябре этого года.