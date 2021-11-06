РИАМО - 6 ноя. Автомобилистов столицы призвали не парковать свои машины под деревьями, чтобы избежать повреждений. В Москве с 21:00 6 ноября до 09:00 7 ноября ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Порывы ветра местами будут достигать 13-18 метров в секунду. Это может привести к падению шатких конструкций.

В отдельных районах ожидается дождь, за ночь может выпасть до 2-4 мм осадков.

Специалисты комплекса городского хозяйства просят москвичей соблюдать осторожность и не прятаться от непогоды под деревьями.

Ранее в регионе был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. По прогноза Гидрометцентра, ситуация стабилизируется не раньше 8 ноября.