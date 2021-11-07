РИАМО – 7 ноя. Жители России 7 ноября отмечают День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году и День Октябрьской революции 1917 года. Кроме того, в мире отмечается День вина Мерло, а в России – День холодца.

День Октябрьской революции 1917 года

7 ноября отмечается День Октябрьской революции 1917 года. В этот день (25 октября по старому стилю) в Петрограде произошло восстание, по итогам которого был захвачен Зимний дворец, арестованы члены Временного правительства и провозглашена власть Советов.

В СССР этот праздник был главным, тогда он носил название День Великой Октябрьской социалистической революции. Этот праздник отмечали военным парадом на Красной площади, проводились праздничные демонстрации.

С 70-х годов прошлого века праздник стал терять свою значимость. Жители страны больше праздновали День Победы и Новый год. Однако этот праздник семьи по-прежнему отмечали, в его честь объявлялись выходные.

После распада СССР президент России Борис Ельцин подписал закон, согласно которому 7 ноября стал Днем освобождения Москвы. Позже в этот день отмечали День согласия и примирения. С 2005 года 7 ноября стало Днем воинской славы России (День проведения военного парада на Красной площади) и перестало быть выходным днем. Красный день календаря перенесли на 4 ноября – День народного единства.

В 2005 году 7 ноября также получило еще одно название – День Октябрьской революции 1917 года.

День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году

7 ноября также отмечается День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

Проведение этого парада в 1941 году имело большое значение. Оно положительно повлияло на боевой дух советских войск, простимулировало эмоциональный подъем, несмотря на то, что у Москвы находились немецкие войска.

С парада советские войска уходили прямо на фронт. Сам парад получил большой международный резонанс, на войска противника он оказал деморализующее воздействие.

Международный день вина Мерло

7 ноября отмечается Международный день вина Мерло. Мерло – это второй по популярности сорт винограда в мире после Каберне Совиньон. Его используют для изготовления большого количества сухих красных вин. Благодаря своей неприхотливости Мерло выращивают в Италии, Франции, Чили, Америке и Австралии.

У вина Мерло обычно мягкий вкус, присутствует природная сладость.

День рождения вытрезвителя

7 ноября 1902 года в Туле был открыт первый в России вытрезвитель. Он назывался «приют для опьяневших». Там должны были предоставлять медицинскую помощь тем людям, которых бы обнаружили на улицах города в бесчувственном состоянии из-за опьянения.

В СССР вытрезвители активно работали, они были задействованы в антиалкогольных кампаниях. Однако в 2011 году в России вытрезвители ликвидировали.

С 1 января 2021 года в РФ вступил в силу федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей. Система вытрезвителей будет выстаиваться в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

День холодца

7 ноября отмечается и День холодца. Сытное блюдо из бульона с кусочками мяса популярно в северных широтах.

Впервые сведения о холодце появились в XVIII веке. Это блюдо обычно готовили охотники из северных частей России.

В холодце содержатся лизин и глицин, которые полезны для организма человека.

Дедовские плачи

По народному календарю, 7 ноября – день Дедовских плачей. В этот день организовывали ритуальные плачи, когда вспоминали умерших близких, ходили на кладбище, зажигали церковную свечку. Дома накрывали обильный стол с угощением, которое любили умершие родственники и друзья.

В этот день также было принято помогать сиротам и обездоленным. У торговцев была своя примета – им запрещено было есть хлеб. Торговцам зерном не стоило в этот день переезжать с места на место – по примете, это могло спугнуть удачу.