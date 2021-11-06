РИАМО - 6 ноя. Умерла вдова космонавта Алексея Леонова Светлана. О ее смерти рассказал знакомый семьи, сообщает РИА Новости.

«Светлана Павловна умерла», — сказал источник агентства.

Он добавил, что причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция.

Космонавт Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. 18 марта 1965 он первым в истории человечества вышел в открытый космос и пробыл там 12 минут. Космонавт удалился от корабля более чем на 5 метров.

Во время выхода в космос Леонов проводил исследования и наблюдения, а после вернулся назад. Через 10 лет он снова отправился в космос. Тогда впервые была проведена стыковка кораблей 2 разных стран. Леонов дважды получил звание Героя Советского Союза.