РИАМО – 7 ноя. В воскресенье свой 78-й день рождения отмечает видный советский военачальник и российский государственный деятель, бывший губернатор Московской области Борис Громов.

Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове. Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова в 1965 г., Военную академию имени М. В. Фрунзе — в 1972 г., Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова — в 1984 г. с золотой медалью.

Трудовую деятельность начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 г. Последовательно прошел все должности от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны Российской Федерации (генерал-полковник с 1989 г.).

С 1972 по 1986 гг. был командиром мотострелкового батальона, командиром мотострелкового полка, командиром 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане, заместителем командующего 38-й общевойсковой армией, командующим 28-й общевойсковой армией. С 1987 по 1989 гг. Громов был командующим 40-й общевойсковой армией в Афганистане.

С 1989 по 2000 гг. Громов занимал руководящие посты в Минобороны. С 2000 по 2012 гг. Громов был губернатором Московской области. Он проработал на этом посту 3 срока.

С 2012 по 2013 гг. Громов был представителем в Совете Федерации от правительства Московской области.

Громов - инициатор создания и бессменный председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

Постановлением губернатора Московской области от 31.05.2012 №157-ПГ Громову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».​