РИАМО - 6 ноя. В Telegram планируют ввести рекламные сообщения, а следом и подписку, избавляющую от них. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал ее стоимость. Для разных стран цена будет разная, сообщает «Газета.ru».

«Подписка — это хороший способ для тех, кто не хочет видеть рекламу. В каждой стране она будет стоить своих денег, будет отличаться от рынка к рынку. Как будет распределяться по тому, где вы живете, какие каналы читаете, где зарегистрированы — вопрос», - сказал Муртазин.

Он отметил, что ее цена не может быть высокой, она не будет достигать 300-500 рублей, значительно меньше.

«Я бы предположил, что это будет 1 доллар или 1 евро в месяц, если мы говорим про Америку или Европу. В России это будет 50-100 рублей, но я полагаю, что скорее 50 рублей в месяц за отказ от рекламы», - поделился мнением Муртазин.

Он подчеркнул, что считает такой механизм монетизации логичным, поскольку многие готовы платить за отсутствие рекламы.