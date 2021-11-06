РИАМО - 6 ноя. Российская спортсменка Анна Щербакова победила на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Она набрала 236,78 балла в сумме за 2 программы, сообщает РИА Новости.

В субботу Щербакова набрала 165,05 балла в произвольной программе, став победительницей турнира.

На второй ступени пьедестала оказалась другая российская фигуристка Майя Хромых. Она сумела набрать 154,31 балла на произвольной и 226,35 - за обе программы. Третье место ушло бельгийке Луне Хендрикс (в сумме 219,05 балла).

Щербакова впервые в этом сезоне показала четверной прыжок. Она исполнила его в рамках произвольной программы. Изначально спортсменка планировала сделать два, но ее отговорили тренеры.