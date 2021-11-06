РИАМО - 6 ноя. В России увеличилось число вакцинирующихся от коронавируса граждан. Но не все могут защититься от заболевания с помощью прививки. Врачи назвали медицинские показания, при которых нельзя вводить вакцину, сообщает «Вечерняя Москва».

Основанием для медотвода являются обострившиеся хронические заболевания.

«Нельзя делать укол, если у пациента острая стадия болезни. Безусловно, каждая ситуация требует индивидуального подхода. В остальных случаях вакцинация показана, поскольку пациенты с хроникой — это группа риска», - рассказала врач-иммунолог Надежда Логинова.

Если заражается человек с хроническими заболеваниями, коронавирус быстро переходит в тяжелую форму, поэтому людям из категории риска необходимо вакцинироваться.

«Я лично как доктор с многолетним стажем призываю не придумывать себе искусственные причины не делать укол. Все пациенты, которые у нас лечатся с диабетом, кардиологическими болезнями, ревматоидными недугами и онкологией, привились». – заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Не стоит вводить вакцину тем, у кого есть гиперчувствительность к ее компонентам. Они могут пройти химиопрофилактику.

«Она заключается в приеме таких препаратов, как умифеновир и интерферон, в виде спрея или капель в нос. Эти средства следует использовать тем, у кого имеется временный запрет на укол, согласно нашим методичкам», - пояснила врач-инфекционист Елена Мескина.

Этот же метод лучше использовать пациентам, которые перенесли пересадку стволовых клеток крови или внутренних органов.

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