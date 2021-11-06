РИАМО - 6 ноя. На ключевом участке Кубинка 1 – Акулово Большого кольца МЖД вокруг Москвы завершились работы по созданию железнодорожного путепровода. Финальную арку пролетного строения установили в ночь с 5 на 6 ноября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Последней аркой, которую разместили в соответствии с проектом, стала третья. Ее вес составил 830 т. Строительство производилось «Автодором». Этот объект – часть реконструкции трассы М-1 «Беларусь». Чтобы установить все пролетные строения, пришлось останавливать поезда на участке Кубинка 1 – Акулово и автомобили на трассе (с 63 по 73 км).

Арки собирались на строительной площадке рядом с объектом, а затем перемещались в указанные МЖД «окна». Для надвижки использовалась особая технология, ее впервые применили при возведении Керченского моста.

Указанный участок железной дороги обеспечивает работу одной из крупнейших станций – Бекасово-Сортировочное. В течение суток здесь проходят свыше 100 грузовых поездов, в их числе и до 10 тяжловесных.

На время строительства составы перенаправили по альтернативным маршрутам.

Кроме того, на участке трассы М-1 (45-66 км) планируется произвести замену пролетных строений путепровода. Это позволит сделать под путепроводом шестиполосное движение на автодороге.

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