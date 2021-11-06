РИАМО - 6 ноя. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников объяснил, что прием антибиотиков дома от Covid-19 опасен и совершенно не действует на вирус, сообщает Nation News.

Назначать антибиотики при амбулаторном коронавирусе категорически не следует, они нанесут серьезный удар по организму человека.

«Наличие коронавирусного поражения легких («коронавирусной пневмонии») — не повод для назначения антибиотиков. Конечно, возможны ситуации, когда ковид сочетается с бактериальной инфекцией — например, с ангиной, острым гнойным гайморитом, отитом или с пиелонефритом. Но это — редкие ситуации», — написал Мельников на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что антибиотики назначаются только тем пациентам, которые находятся уже в тяжелой стадии, например, на аппаратах ИВЛ. Антибиотики прежде всего борются с сопутствующими заболеваниями, а не с коронавирусом. От него они совершенно бесполезны.

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